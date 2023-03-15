Не вставший во время гимна России депутат прокомментировал получение повестки

Получивший повестку калужский депутат Лепендин заявил, что не пригоден к военной службе

Депутат райсобрания Малоярославецкого района Калужской области Александр Лепендин, который подвергся критике из-за того, что он не встал во время исполнения гимна России, после получения повестки посетил военкомат. Его комментарий по ситуации опубликовала «Газета.ru».

Парламентарий отметил, что проводилась сверка данных. По словам Лепендина, он не пригоден к военной службе.

Калужский депутат также пояснил, что решение комиссии по этике, собранной после инцидента с гимном, вынесут в течение месяца. Лепендин предположил, что полномочий его не лишат.

«Прошла комиссия, послушали, выслушали. <...> Скорее всего, будет порицание», — резюмировал он.

О том, что калужскому депутату пришла повестка стало известно 15 марта.

В феврале Лепендин отказался вставать во время исполнения гимна России на отчете главы Малоярославецкого района. Он объяснил такое поведение усталостью из-за тренировки.

Коллеги депутата сочли такое оправдание глупым.