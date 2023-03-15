Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 15 марта 2023Россия

Не вставший во время гимна России депутат прокомментировал получение повестки

Получивший повестку калужский депутат Лепендин заявил, что не пригоден к военной службе

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Депутат райсобрания Малоярославецкого района Калужской области Александр Лепендин, который подвергся критике из-за того, что он не встал во время исполнения гимна России, после получения повестки посетил военкомат. Его комментарий по ситуации опубликовала «Газета.ru».

Парламентарий отметил, что проводилась сверка данных. По словам Лепендина, он не пригоден к военной службе.

Калужский депутат также пояснил, что решение комиссии по этике, собранной после инцидента с гимном, вынесут в течение месяца. Лепендин предположил, что полномочий его не лишат.

«Прошла комиссия, послушали, выслушали. <...> Скорее всего, будет порицание», — резюмировал он.

О том, что калужскому депутату пришла повестка стало известно 15 марта.

В феврале Лепендин отказался вставать во время исполнения гимна России на отчете главы Малоярославецкого района. Он объяснил такое поведение усталостью из-за тренировки.

Коллеги депутата сочли такое оправдание глупым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
США захотели защитить упавший в Черном море БПЛА от попадания в чужие руки
Россиянина осудили на 24 года за убийство похищенной с детской площадки девочки
В Совфеде поспорили из-за дискредитации российской армии
Си Цзиньпин понадеялся на отказ современного мира от новой холодной войны
В США рассказали о ракете класса «воздух-воздух» у MQ-9 Reaper
США не захотели эскалации конфликта с Россией из-за Украины
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде
Не вставший во время гимна России депутат прокомментировал получение повестки
Стало известно о взрывах в Сумской области
Генерал ФСБ назвал потенциальных кандидатов в украинские диверсанты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.