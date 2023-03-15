В Латвии заявили о военной помощи Украине до начала спецоперации

Премьер Латвии заявил, что Рига поставляла военную помощь Киеву до начала спецоперации

Рига начала поставлять Киеву военную помощь еще до начала Москвой специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в письме, опубликованном изданием Financial Times.

По его словам, перед началом СВО в феврале 2022 года прибалтийская республика предоставляла Украине, в частности, зенитные ракеты Stinger, которые украинские военнослужащие использовали в первые дни боевых действий.

Ранее Кариньш заявлял, что считает вопросом времени поставки боевых самолетов Киеву. При этом он отметил, что Латвия передала бы Украине истребители и танки, если бы имела их.