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10:22, 15 марта 2023Бывший СССР

В Латвии заявили о военной помощи Украине до начала спецоперации

Премьер Латвии заявил, что Рига поставляла военную помощь Киеву до начала спецоперации

Фото: IMAGO / Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Рига начала поставлять Киеву военную помощь еще до начала Москвой специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в письме, опубликованном изданием Financial Times.

По его словам, перед началом СВО в феврале 2022 года прибалтийская республика предоставляла Украине, в частности, зенитные ракеты Stinger, которые украинские военнослужащие использовали в первые дни боевых действий.

Ранее Кариньш заявлял, что считает вопросом времени поставки боевых самолетов Киеву. При этом он отметил, что Латвия передала бы Украине истребители и танки, если бы имела их.

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Алевтина Запольская
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