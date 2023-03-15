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14:09, 15 марта 2023Путешествия

На авиарейсе из Таиланда спасли сразу двух россиян

Врачи спасли сразу двух россиян на борту летевшего из Таиланда в Красноярск самолета

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Врач-пульмонолог Федерального Сибирского научно-клинического центра (ФМБА) России Александр Аристов вместе с коллегами спас сразу двух россиян на авиарейсе из Таиланда. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

По данным издания, специалист возвращался домой из отпуска, когда на борту летевшего в Красноярск из популярной курортной страны Азии самолета прозвучало обращение бортпроводницы с просьбой медработникам помочь пассажиру. Отмечается, что этим рейсом летели сразу пять докторов и медсестра.

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«Пострадавшим оказался 10-летний мальчик, у которого уже в полете появились симптомы кишечной инфекции: частый водянистый стул, тошнота, нарастающая слабость, боли в животе, познабливание, — рассказал Аристов. — Так невольно на борту летящего лайнера пришлось познакомиться с другими моими коллегами».

Медик сообщил, что ребенку была оказана вся необходимая помощь. «И в дальнейшем наблюдение за ребенком продолжил коллега-врач, сидевший недалеко от больного ребенка», — добавил он.

Спустя некоторое время членам экипажа пришлось вновь обратиться за помощью к специалистам, когда одна из пассажирок потеряла сознание. При осмотре у женщины была зафиксировано крайне низкое артериальное давление с другими проявлениями острой сердечной недостаточности. «Впервые в жизни мне и коллегам пришлось на высоте 12 тысяч метров ставить капельницу пациентке», — заявил Аристов.

Опасаясь за состояние пассажиров, командир воздушного судна периодически обращался к медикам с вопросом об их состоянии, чтобы в экстренной ситуации быть готовым к досрочной посадке в одном из аэропортов по пути следования. «К счастью, этого удалось избежать и все закончилось благополучно», — указал врач.

Ранее в ноябре врачи-гематологи Приморской краевой клинической больницы №2 спасли двух пассажирок на летевшем по России самолете. Инцидент произошел на рейсе НовосибирскВладивосток. Во время полета двум россиянам стало плохо, на помощь им пришли медики — отец и сын, также находившиеся на борту лайнера.

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Фариза Бацазова
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