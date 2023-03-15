Кремль счел публикацию сведений о доходах Путина и чиновников необязательной

Песков: публикация деклараций о доходах Путина и чиновников Кремля необязательна

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля, однако публикация этих сведений не является обязательной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — сказал он.

Песков добавил, что на данный момент по вопросу о раскрытии доходов в Кремле нет единой позиции. «Нет, но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — представил мнение властей Песков.

29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции. Мера вступила в силу со дня подписания документа.

С 1 марта 2023 года в силу вступил закон, согласно которому декларации российских сенаторов и депутатов начинают публиковать в открытом доступе без личных данных. Это означает, что в интернете теперь публикуется только обобщенная статистическая информация о количестве поданных деклараций и фиксируется, были ли в них выявлены нарушения. Сведения о доходах и недвижимости парламентариев России и членов их семей в открытом доступе размещаться не будут.