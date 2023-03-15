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13:21, 15 марта 2023Россия

В Госдуме заявили о проработке новых правил ввоза беспилотников в Россию

Депутат Луговой заявил о проработке Госдумой новых правил ввоза беспилотников в Россию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Госдуме началась проработка новых правил ввоза и использования беспилотников в Российской Федерации. Об этом заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Депутат пояснил, что подобные меры необходимы во время специальной военной операции (СВО). По мнению Лугового, беспорядочное использование дронов может вызвать панику у населения.

«Мы регулированием дронов занимаемся, уже есть различные законы, принятые Государственной думой. Я знаю, что готовятся законодательные акты определенные. Вопрос стоит на повестке дня. Надо еще раз внимательно посмотреть, каким образом они завозятся в страну, каким образом растаможиваются и, самое главное, каким образом регистрируются», — отметил он.

Парламентарий допустил, что за применение беспилотников не по назначению нужно вводить ответственность.

20 января сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев запретил использовать в регионе гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

До этого запуск дронов запретили в других российских регионах — в частности, в Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областях, в Пермском крае и Республике Марий Эл.

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Анна Щербакова
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