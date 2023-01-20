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16:34, 20 января 2023Россия

В российском регионе запретили полеты гражданских беспилотников

Власти Воронежской области запретили полеты гражданских беспилотников

Фото: Shane Smith / Unsplash

Губернатор Воронежской области Александр Гусев запретил использовать в регионе гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 20 января.

«Поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам», — написал он.

Он пояснил, что владельцы бизнеса, деятельность которых сопряжена с использованием дронов, могут обратиться в индивидуальном порядке с просьбой использовать БПЛА в мирных целях. Если обращение будет обоснованным, власти выдадут соответствующее разрешение, уточнил Гусев.

Ранее запуск беспилотников запретили в других российских регионах. В частности, в Рязанской и Нижегородской и Волгоградской областях, в Пермском крае и Республике Марий Эл.

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Евгения Куликова
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