Уличенному ФСБ в попытке контрабанды военной продукции на Украину дали три года

Суд приговорил челябинца к трем годам за попытку контрабанды военной продукции на Украину

Армавирский городской суд Краснодарского края вынес приговор жителю Челябинска, который пытался отправить контрабандой военную продукцию на Украину. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 226.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на контрабанду»). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Челябинца задержали на Кубани летом 2021 года оперативники российской спецслужбы во время подготовки груза к отправке адресату, действовавшему в интересах Украины. В посылке находились изделия уральского оборонного завода.

Канал контрабанды был выявлен ФСБ после обнаружения груза на государственной границе.