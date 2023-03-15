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22:46, 15 марта 2023Спорт

Фанаты устроили беспорядки в центре Неаполя перед матчем Лиги чемпионов

Фанаты «Наполи» и «Айнтрахта» устроили беспорядки в центре Неаполя перед матчем 1/8 ЛЧ

Фото: Ciro Fusco / Global Look Press

Фанаты «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» устроили беспорядки в центре Неаполя перед ответным матчем команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Фанаты немцев, которым запретили вход на стадион, приехали в итальянский город, где подверглись нападению со стороны ультрас «Наполи». В конфликт вмешались полицейские, в ходе столкновений было подожжено несколько машин. Данных о пострадавших не поступало.

Встреча «Наполи» с «Айнтрахтом» пройдет в среду, 15 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени. Первая игра в Германии завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Помимо «Наполи» и «Айнтрахта» путевку в четвертьфинал 15 марта в параллельном матче разыграют «Реал» и «Ливерпуль». В первом матче испанцы в гостях победили со счетом 5:2.

Алексей Гусев
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