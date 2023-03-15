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14:29, 15 марта 2023Забота о себе

Цветовод порекомендовал самые неприхотливые домашние растения

Express: любителям редко поливать цветы стоит завести дома кактус или орхидею

Фото: Earl Wilcox / Unsplash

Цветовод Алекс Биггарт назвал несколько домашних растений, которые не нужно поливать слишком часто. Самые неприхотливые цветы он перечислил в беседе с Express.

Любителям редко поливать цветы, отметил он, стоит завести дома кактус, который в прохладное время года можно поливать раз в месяц и ждать, пока пересохнет почва в горшке. Немного больше заботы, добавил он, требуют орхидеи. «Орхидеи надо поливать раз в неделю-две. Раз в неделю им можно добавлять удобрения, но это не обязательно. Лучше держать эти цветы вдали от прямых солнечных лучшей, чтобы они цвели и добавляли дому красок круглый год», — порекомендовал он.

Алоэ вера, по словам специалиста, также неприхотливы. Их нужно поливать, когда почва в горшке совсем пересохнет. «Это легко адаптирующееся к условиям растение сможет стать верным компаньоном на долгие годы, но его нужно пересаживать каждый год-полтора, чтобы оно полностью раскрыло свой потенциал», — сказал Биггарт.

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Биггарт добавил, что можно высадить дома ананас, который требует полива раз в месяц. «Ананасы очень харизматичны и впитывают воду листьями, так что много поливать их не нужно. Однако они любят свет, так что держите их у окна», — объяснил он.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Иван Ликов рассказал о пользе комнатных растений для настроения и работы мозга. Он уточнил, что комнатные растения ослабляют сезонную депрессию, улучшают настроение и внимание.

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Александра Лисица
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