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13:22, 15 марта 2023Силовые структуры

Бывшего главу поселения в Челябинской области задержали за взятку

Экс-главу поселения в Челябинской области задержали за взятку от бизнесмена на 40 тыс руб

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшего главу Еманжелинского сельского поселения в Челябинской области Олега Б. задержали за коррупцию. Об этом в среду, 15 марта, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, с января по март 2021 года фигурант получил вознаграждения от бизнесмена, являющегося директором дорожной компании. Он должен был помочь предпринимателю заключить госконтракт на зимнее содержание дорог. Суммарно подозреваемый взял 40 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 290 (Получение взятки) УК РФ. Сейчас Олег Б. находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Ранее стало известно, что бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

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Екатерина Власова
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