Назван процент одобряющих геймификацию в СМИ россиян

По данным Rambler&Co, 41 процент пользователей любит мобильные игры

Современные медиа меняются в соответствии с трендами потребления контента. Один из них — мобильные игры, поэтому на онлайн-СМИ появляется все больше интерактивных механик и развлечений для читателей. Как выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Co в ходе опроса, 41 процент пользователей в целом (не только на онлайн-СМИ) любит мобильные игры с простой механикой для гаджетов или браузеров ПК. Остальные относятся к ним равнодушно.

Поклонники мобильных игр выделяют следующие плюсы. 37 процентов ценят их за возможность скоротать время. 23 процентам респондентам они помогают расслабиться, 16 процентам — развлечься, 13 процентам — тренировать реакцию и внимательность. 11 процентов запускают игры, чтобы отвлечься от сложных вопросов.

Почти треть пользователей (31 процент), равнодушных к мобильным играм, выбирают вместо них чтение или музыку. 28 процентов не привлекает гейминг любого формата, у 22 процентов не хватает на это времени. Остальным 19 процентам нравятся только полноформатные игры — на консолях или ПК.

Среди всех пользователей 38 процентов положительно относятся к геймингу на сайтах онлайн-СМИ, в то время как 62 процента не придают этому особого значения. Самый популярный интерактив на сайтах медиа — это тесты, их проходит треть всех респондентов (34 процента). Чуть меньше читателей (28 процентов) не прочь проверить свой интеллект в «умных» играх — шахматах, головоломках и так далее. 21 проценту нравится, когда на интернет-СМИ появляются развлечения, основанные на играх прошлого — тетрис, «змейка» и другие. 17 процентов любят викторины с выбором правильного ответа.

Интересно, даже если игра не привлекает читателя, 64 процентов сыграли бы в неё при наличии свободного времени. Для 11 процентов нужна дополнительная мотивация в виде приза, каждого десятого может заинтересовать новый креативный формат. Только для девяти процентов важно, чтоб интерактив был связан с контентом медиа, а шесть процентов хотели бы видеть результаты других пользователей, чтобы соревноваться с ними.

При этом половина (52 процента) всей аудитории — и геймеры, и обычные читатели — заинтересованы, чтобы в их любимом медиа присутствовал раздел с играми и интерактивными развлечениями. Из них 22 процента уверены, что это разбавит процесс чтения, 17 процентов считают, что с их помощью можно по-новому подавать информацию, 13 процентов играли бы ради хорошего настроения. Остальные (48 процентов) при заходе на сайты СМИ почти не отвлекаются ни на что, кроме самого контента.

Опрос проходил на медиаресурсах Rambler&Co с 6 по 13 марта 2023 года, количество участников — 261 243 пользователя, среди которых 67 процентов мужчин и 33 процента женщин.