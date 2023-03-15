Гражданам Молдавии и Украины решили упростить получение российского паспорта

Депутат Затулин: для иностранцев может быть восстановлено упрощенное получение паспорта РФ

Для граждан некоторых стран СНГ хотят восстановить упрощенное принятие гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, поправкой в закон «О гражданстве» предлагается восстановить право для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение российского паспорта. В версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента.

Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин внес поправку, в которой говорит о том, что нет необходимости ждать указа, так как действующий закон и так дает это право. Также Затулин предлагает сократить сроки проживания для возможности упрощенного получения гражданства с трех лет до одного года.

Кроме этого, предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

Ранее Затулин рассказал о поправках в закон «О гражданстве», поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагающие лишение приобретенного гражданства России за ряд правонарушений, в том числе за дискредитацию СВО.

