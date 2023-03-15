Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:05, 15 марта 2023Россия

Депутат назвал условие для лишения приобретенного гражданства

Затулин: поправки предполагают лишение приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Поправки в закон «О гражданстве», поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за ряд правонарушений. Об этом РИА Новости рассказал первый зампредседателя комитета Константин Затулин.

В частности, уточнил он, лишиться российского паспорта можно будет за измену родине или дискредитацию специальной военной операции.

14 ноября 2022 года ряд сенаторов Совета Федерации внесли в Госдуму поправки к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве России. Они предусматривают лишение приобретенного российского гражданства за сдачу в плен, дезертирство и уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни.

13 ноября президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Согласно одной из них, приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны «независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии заявили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
Умер советский диссидент Сергей Григорьянц
У обезьян и людей обнаружили одинаковые склонности к изменению сознания
Опубликованы гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2
Депутат назвал условие для лишения приобретенного гражданства
52-летняя ведущая снялась топлес в рекламе бренда косметики
Российские бизнесмены попросили поднять порог ущерба по статьям УК
Тарантино дописал сценарий своего последнего фильма
Мужчина получил условный срок за тайное снятие презерватива во время секса
В ЕС заявили о принятии плана урегулирования по Косово
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.