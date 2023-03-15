Депутат назвал условие для лишения приобретенного гражданства

Затулин: поправки предполагают лишение приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

Поправки в закон «О гражданстве», поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за ряд правонарушений. Об этом РИА Новости рассказал первый зампредседателя комитета Константин Затулин.

В частности, уточнил он, лишиться российского паспорта можно будет за измену родине или дискредитацию специальной военной операции.

14 ноября 2022 года ряд сенаторов Совета Федерации внесли в Госдуму поправки к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве России. Они предусматривают лишение приобретенного российского гражданства за сдачу в плен, дезертирство и уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни.

13 ноября президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Согласно одной из них, приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны «независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий».