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11:37, 15 марта 2023Путешествия

Популярная страна Европы отменит все авиарейсы из-за всеобщей забастовки

Reuters: в Греции отменят все авиарейсы 16 марта из-за всеобщей забастовки

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

В Греции из-за общенациональной забастовки будут отменены все авиарейсы, запланированные на четверг, 16 марта. Об этом сообщает Reuters.

Ко всеобщей 24-часовой демонстрации присоединятся авиадиспетчеры и работники гражданской авиации популярной страны Европы. По данным агентства, 16 марта будут выполняться только пролеты через страну, а также экстренные посадки и поисково-спасательные рейсы. Ожидается, что стачка затронет около 40 греческих аэропортов.

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Забастовка пройдет в связи с самой смертоносной железнодорожной катастрофой в истории Греции. 28 февраля пассажирский поезд более чем с 350 пассажирами столкнулся с грузовым поездом, в результате чего погибли 57 человек и десятки получили ранения.

Ранее, в марте, в нескольких аэропортах Германии были отменены рейсы на фоне проведения предупредительных забастовок профсоюза Verdi. Поводом для стачки стали безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неурочное время.

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Фариза Бацазова
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