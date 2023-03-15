Популярная страна Европы отменит все авиарейсы из-за всеобщей забастовки

Reuters: в Греции отменят все авиарейсы 16 марта из-за всеобщей забастовки

В Греции из-за общенациональной забастовки будут отменены все авиарейсы, запланированные на четверг, 16 марта. Об этом сообщает Reuters.

Ко всеобщей 24-часовой демонстрации присоединятся авиадиспетчеры и работники гражданской авиации популярной страны Европы. По данным агентства, 16 марта будут выполняться только пролеты через страну, а также экстренные посадки и поисково-спасательные рейсы. Ожидается, что стачка затронет около 40 греческих аэропортов.

Забастовка пройдет в связи с самой смертоносной железнодорожной катастрофой в истории Греции. 28 февраля пассажирский поезд более чем с 350 пассажирами столкнулся с грузовым поездом, в результате чего погибли 57 человек и десятки получили ранения.

Ранее, в марте, в нескольких аэропортах Германии были отменены рейсы на фоне проведения предупредительных забастовок профсоюза Verdi. Поводом для стачки стали безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неурочное время.

