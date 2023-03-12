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02:52, 12 марта 2023Путешествия

Несколько аэропортов Германии отменят все рейсы из-за забастовки

Welt: в аэропорту Берлина, Гамбурга и Ганновера отменят рейсы из-за забастовки профсоюза

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В нескольких аэропортах Германии будут отменены рейсы на фоне проведения предупредительных забастовок профсоюза Verdi в понедельник, 13 марта. Об этом сообщила немецкая газета Welt.

В частности, по данным издания, вылеты отменены в аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера. «Следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены рейсов», — говорится в материале. Уточняется, что в Берлине будет отменено около 200 рейсов, это затронет около 27 тысяч пассажиров.

Поводом для забастовки стали безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неурочное время.

В январе аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в Германии отменил все рейсы из-за забастовки германского профсоюза Verdi. Организация требует повышения заработной платы на 500 евро для сотрудников, чьи контракты заключены на один год.

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Марина Совина
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