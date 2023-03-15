Парикмахер назвала главную причину обильного выпадения волос

Стилист Келли Воулз: если не расчесывать волосы каждый день, то они будут обильно выпадать

Парикмахер и владелица салона красоты Pixal-Rose Hair Design в Суиндоне, Англия, Келли Воулз назвала главную причину обильного облысения. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

Стилист рассказала, что выпадение прядей — естественный процесс. По ее словам, человек теряет от 100 до 150 волос в день. «Если не расчесываете волосы каждый божий день, тогда выпавшие пряди будут оставаться вплетенными в ваши локоны до тех пор, пока вы их не потревожите расческой», — сказала Воулз, отметив, что данная проблема приводит к еще большему облысению.

В связи с этим специалист посоветовала выработать привычку расчесывать влажные волосы, особенно вьющиеся. При этом она предложила обратить внимание на расческу с широкими зубьями. «Прямые пряди лучше расчесывать с концов, постепенно передвигаясь к корням. Кудрявые — наоборот, чтобы избежать пушистости и ломкости», — объяснила эксперт.

Ранее врач Елена Вешнякова перечислила способы, которые помогают избавиться от облысения. Доктор рассказала, что людям, страдающим алопецией, подойдет мезотерапия. Медик пояснила, что во время упомянутой процедуры в кожу головы вводят лечебные коктейли, что обеспечивает их поступление к волосяному фолликулу.