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10:26, 15 марта 2023Ценности

Назван самый модный цвет волос весны 2023 года

Темно-бордовое окрашивание назвали главным трендом весны 2023 года

Фото: Robert Przybysz / Shutterstock / Fotodom

Окрашивание под названием «вишневая кола» назвали главным трендом весны 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте PopSugar.

Речь идет о темно-бордовом цвете волос с фиолетовым подтоном, который похож на банку из-под вишневой кока-колы. Отмечается, что данное окрашивание было одним из самых модных в начале 2000-х годов и вновь обрело актуальность среди знаменитостей и инфлюэнсеров в текущем сезоне.

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Парикмахер Сесси Мидчел в разговоре с журналистами заявила, что перед покраской волос в упомянутый оттенок следует тщательно обдумать свое желание. «Во-первых, изначально тяжело добиться "вишневой колы" на волосах, к тому же этот пигмент очень долго вымывается с прядей», — уточнила она в заключение.

В феврале парикмахер Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. В первую очередь специалист рекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди.

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Майя Пономаренко
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