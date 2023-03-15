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13:43, 15 марта 2023Мир

Польшу пригласили искать энергоресурсы на Украине

Премьер Польши Моравецкий рассказал о приглашении Киева искать энергоресурсы на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев пригласил Варшаву поискать энергоресурсы на территории Украины, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА Новости.

«После победы Украины... перед нашим регионом откроются огромные перспективы. Одной из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, революцию — энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам», — заявил он.

По его словам, для принятия приглашения нужно, чтобы воцарился мир. Отмечается, что переговоры сторон касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины.

Ранее Варшава заявила о возможности поставить Украине истребители МиГ-29. Политик уточнил, что Киев получит военную технику в течение шести недель.

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Анастасия Заикина
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