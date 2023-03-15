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06:39, 15 марта 2023Россия

В Минобороны рассказали о продвижении российских сил на одном из направлений

В Минобороны заявили, что ВС РФ взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Вооруженных сил России (ВС РФ) Сергей Зыбинский рассказал о продвижении российских сил на одном из направлений — купянском. Его слова передает РИА Новости.

«На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — поделился Зыбинский. Помимо этого, мотострелковые подразделения уничтожили диверсионно-разведывательную группу и сорвали две попытки переброски резервов в районе населенного пункта Синьковка.

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Марина Совина
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