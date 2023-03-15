Министр сельского хозяйства Карелии задержан со взяткой в 10 миллионов рублей

СКР задержал министра сельского хозяйства Карелии по делу о взятке в 10 млн руб за гранты

Следственный комитет России (СКР) задержал министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия по подозрению в получении взятки на сумму 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

СКР показал видео с задержанным министром.

На кадрах виден подозреваемый в сопровождении силовиков.

По данным следствия, с 2021-го по 2022 год министр через посредника получил от предпринимателя незаконное вознаграждение за выдачу грантов и субсидий на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров. Факт коррупции выявили сотрудники ФСБ и МВД.