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19:00, 15 марта 2023Силовые структуры

Министр сельского хозяйства Карелии задержан со взяткой в 10 миллионов рублей

СКР задержал министра сельского хозяйства Карелии по делу о взятке в 10 млн руб за гранты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) задержал министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия по подозрению в получении взятки на сумму 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

СКР показал видео с задержанным министром.

На кадрах виден подозреваемый в сопровождении силовиков.

По данным следствия, с 2021-го по 2022 год министр через посредника получил от предпринимателя незаконное вознаграждение за выдачу грантов и субсидий на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров. Факт коррупции выявили сотрудники ФСБ и МВД.

Любовь Ширижик
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