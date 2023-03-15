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12:06, 15 марта 2023Бывший СССР

В Казахстане вновь захотели переименовать страну в Казахскую Республику

Лидер партии «Ак жол» вновь предложил переименовать Казахстан в Казахскую Республику

Фото: evgenykz / Shutterstock / Fotodom

Лидер Демократической партии Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев в очередной раз поднял вопрос об официальном переименовании страны в Казахскую Республику. Об этом он высказался во время встречи с жителями города Актау в рамках предвыборной агитационной кампании, сообщили в пресс-службе политсилы.

Глава партии напомнил местным жителям, что депутаты фракции «Ак жол» в мажилисе (нижней палате парламента Казахстана) уже предлагали в 2019 году ввести официальное название страны Казахская Республика, обосновав это необходимостью «называть республику по названию народа, который ее создал».

«Тогда правительство не поддержало, но, на наш взгляд, рано или поздно мы к этому придем. Мы считаем, что это историческая справедливость», — заявил Перуашев, отметив, что соответствующая инициатива включена в политическую программу партии.

Ранее вице-премьер Казахстана Алтай Кульгинов сообщал, что к 2025 году власти республики намерены сменить три тысячи «идеологически устаревших» топонимов. Он уточнил, что в рамках соответствующей дорожной карты уже изменены названия 68 населенных пунктов и 572 их составных частей.

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Георгий Нестеров
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