Российского телеведущего отпустили под домашний арест по делу о хищении денег

В Красноярске ведущего перевели из СИЗО под домашний арест по делу о хищении 5 млн рублей

В Красноярске телеведущего Максима Гуревича, подозреваемого в хищении пяти миллионов рублей, выделенных из бюджета на организацию церемонии награждения одаренных детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

В середине января он по решению суда был арестован до 16 марта. Его соучастница, исполнительный директор компании «Современное производство» Екатерина Романюк, была задержана вместе с ним и отправлена под домашний арест.

Гуревич и его сообщники частично признали вину в содеянном. Они рассказали следователям, что похитили часть денег, предназначенных для покупки подарков.

По данным следствия, в конце 2021 года Минспорта региона выделило пять миллионов рублей для проведения церемонии награждения одаренных детей за их достижения в области образования, спорта, культуры и искусства. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца». Подготовкой к мероприятию занимался директор компании «Современное производство» Гуревич и его помощники. Фигуранты составили фиктивные договоры и завысили стоимость работ, часть из которых даже не выполнили.

