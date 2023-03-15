В Германии заявили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

Корреспондент Bild Репке заявил о падении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске

В Артемовске (украинское название — Бахмут) пало ключевое укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке (Julian Ropcke).

По его данным, российские войска вошли в северный промышленный квартал, а бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заняли завод «Востокмаш». Именно там в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский чествовал украинские войска, оборонявшие город, напомнил журналист. «Здесь они хотели построить "крепость", аналогичную заводу "Азовсталь" в Мариуполе, и на протяжении нескольких месяцев оказывали ожесточенное сопротивление», — заявил Репке.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в боях за Артемовск ВСУ потеряли до 11 тысяч человек за месяц.