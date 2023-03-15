Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:26, 15 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о подготовке Киевом дискредитации российских сил под Артемовском

Марочко заявил, что Киев готовит дискредитацию ВС РФ под Артемовском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о подготовке Киевом дискредитации российских сил под Артемовском. Его слова передает РИА Новости.

По словам Марочко, офицеры одного из украинских центров информационно-психологических операций ведут деятельность около Артемовска и Часова Яра. «Исходя из характера работы, основная задача — подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск, а также поднятие морально-психологического состояния украинских боевиков», — пояснил он.

14 марта Марочко сообщил, что из-за улучшения погодных условий украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались в районе Сватово и Кременной. Он отметил, что диверсанты работают небольшими группами, активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и спутниковые средства связи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сенаторы США потребовали от Пентагона отправки F-16 на Украину
В Петербурге двенадцатилетняя школьница умерла на уроке физкультуры
Токаев и Жапаров поучаствуют в саммите Организации тюркских государств в Турции
На активы Lipton в России нашелся покупатель
Известная писательница назвала отличие москвичей от петербуржцев
На подмосковной свалке обнаружили часть ноги человека в спортивном носке
Три гола российских игроков принесли «Вегасу» победу в матче НХЛ
Стало известно об угрозе срыва газовых проектов России из-за санкций
Названа главная проблема Польши в преддверии выборов
Россияне признались в перепалках с навигатором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.