В ЛНР заявили о подготовке Киевом дискредитации российских сил под Артемовском

Марочко заявил, что Киев готовит дискредитацию ВС РФ под Артемовском

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о подготовке Киевом дискредитации российских сил под Артемовском. Его слова передает РИА Новости.

По словам Марочко, офицеры одного из украинских центров информационно-психологических операций ведут деятельность около Артемовска и Часова Яра. «Исходя из характера работы, основная задача — подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск, а также поднятие морально-психологического состояния украинских боевиков», — пояснил он.

14 марта Марочко сообщил, что из-за улучшения погодных условий украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались в районе Сватово и Кременной. Он отметил, что диверсанты работают небольшими группами, активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и спутниковые средства связи.