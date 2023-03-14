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09:03, 14 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об активизации украинских диверсантов в регионе

Марочко заявил, что Украина активизировала работу диверсантов в районе Сватово и Кременной

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались в районе Сватово и Кременной из-за улучшения погодных условий. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника», — сказал он.

Как утверждает Марочко, диверсанты работают небольшими группами: по пять-восемь человек. Подполковник в отставке отметил, что украинские ДРГ активно используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и спутниковые средства связи.

Ранее Марочко рассказал, что военные украинской армии минируют берег вдоль реки Северский Донец под городом Кременная. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют для этого штатные противопехотные и противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие минируют береговую линию «на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров».

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Кристина Есикова
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