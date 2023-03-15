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13:18, 15 марта 2023Россия

Минобороны рассказало о ликвидации техники и 70 солдат ВСУ в районе Купянска

Минобороны РФ рассказало о ликвидации военной техники и 70 солдат ВСУ в районе Купянска

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии западной группировки российских войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка в районе Купянска Харьковской области. Об этом в среду, 15 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Отмечается, что за прошедшие сутки на купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

Кроме того, российская авиация и артиллерия поразили места дислокации ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях, где украинские силы потеряли в общей сложности до 75 человек убитыми и ранеными.

Также в российском военном ведомстве сообщили, что в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

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Игорь Дмитров
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