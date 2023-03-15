Пропавшего 15-летнего российского подростка нашли мертвым у заброшенного здания

В Кузбассе пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым у заброшенного здания

В Кузбассе 15-летнего подростка, пропавшего пять дней назад, нашли мертвым у заброшенного здания. Об этом сообщает региональный портал Ngs42.ru.

По данным источника в правоохранительных органах в российском регионе, бабушка-опекун больше четырех суток пыталась найти внука самостоятельно. Тело мальчика без признаков насильственной смерти было обнаружено в Белове.

Оба родителя школьника умерли. Известно, что он похоронил мать в январе 2023 года. Ориентировка о без вести пропавшем школьнике появилась только утром 15 марта. К его поискам подключали сотрудников полиции и волонтеров.

Следователи в Кемеровской области возбудили дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Представители ведомства подтвердили, что труп несовершеннолетнего был найден в промышленной зоне у заброшенных построек в Белове.

Ранее сообщалось, что три школьницы ушли из дома в городе Ужур Красноярского края и пропали. Предполагалось, что девочки могли отправиться в соседние Кемеровскую и Новосибирскую области.

Впоследствии волонтер региональной общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Алла Стародубцева рассказала «Ленте.ру», что школьниц нашли живыми и вернули родителям.