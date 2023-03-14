Стала известна судьба трех пропавших в российском регионе школьниц

Волонтер поискового отряда сообщила, что трех пропавших школьниц из Ужура нашли

Три школьницы из города Ужур Красноярского края, которые ранее пропали без вести, нашлись. Об этом «Ленте.ру» рассказала волонтер региональной общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Алла Стародубцева.

«Найдены живыми», — сообщила она.

Согласно поисковым ориентировкам, две девочки 15 и одна 17 лет ушли из дома 13 марта в 9:00 и не выходили на связь с родственниками около суток. Подростки могли отправиться в соседние регионы — Новосибирск и Кемерово. О причинах поступка несовершеннолетних пока ничего неизвестно.

22 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивали восьмилетнего школьника, пропавшего во время прогулки. Отмечалось, что в последний раз ребенка видели в одном из городских магазинов в сопровождении двух взрослых мужчин.

