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10:17, 14 марта 2023Россия

Стала известна судьба трех пропавших в российском регионе школьниц

Волонтер поискового отряда сообщила, что трех пропавших школьниц из Ужура нашли

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Три школьницы из города Ужур Красноярского края, которые ранее пропали без вести, нашлись. Об этом «Ленте.ру» рассказала волонтер региональной общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Алла Стародубцева.

«Найдены живыми», — сообщила она.

Согласно поисковым ориентировкам, две девочки 15 и одна 17 лет ушли из дома 13 марта в 9:00 и не выходили на связь с родственниками около суток. Подростки могли отправиться в соседние регионы — Новосибирск и Кемерово. О причинах поступка несовершеннолетних пока ничего неизвестно.

22 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивали восьмилетнего школьника, пропавшего во время прогулки. Отмечалось, что в последний раз ребенка видели в одном из городских магазинов в сопровождении двух взрослых мужчин.

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Екатерина Смирная
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