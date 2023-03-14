Стала известна судьба трех пропавших в российском регионе школьниц
Три школьницы из города Ужур Красноярского края, которые ранее пропали без вести, нашлись. Об этом «Ленте.ру» рассказала волонтер региональной общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Алла Стародубцева.
«Найдены живыми», — сообщила она.
Согласно поисковым ориентировкам, две девочки 15 и одна 17 лет ушли из дома 13 марта в 9:00 и не выходили на связь с родственниками около суток. Подростки могли отправиться в соседние регионы — Новосибирск и Кемерово. О причинах поступка несовершеннолетних пока ничего неизвестно.
22 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивали восьмилетнего школьника, пропавшего во время прогулки. Отмечалось, что в последний раз ребенка видели в одном из городских магазинов в сопровождении двух взрослых мужчин.