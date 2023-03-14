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09:38, 14 марта 2023Россия

В российском регионе пропали без вести три школьницы

МВД по Красноярскому краю сообщило о пропаже трех школьниц из города Ужур

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Три школьницы из города Ужур Красноярского края пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по российскому региону, передает РЕН ТВ.

По информации ведомства, девочки ушли из дома 13 марта. Они не выходили на связь с родственниками около суток. Красноярские полицейские и волонтеры уже начали вести поиск детей.

Руководительница местной волонтерской организации Оксана Василишина допустила, что подростки могли отправиться в соседние регионы — Новосибирск и Кемерово. Она попросила всех, кто увидит школьниц, сразу же обратиться в полицию.

О причинах поступка несовершеннолетних пока ничего неизвестно.

22 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивали восьмилетнего школьника, пропавшего во время прогулки. Отмечалось, что в последний раз ребенка видели в одном из городских магазинов в сопровождении двух взрослых мужчин.

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Анна Щербакова
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