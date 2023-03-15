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00:53, 15 марта 2023Мир

Глава МАГАТЭ заявил о намерении создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по-прежнему намерен добиваться создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, во вторник. Слова Гросси приводит ТАСС.

Глава МАГАТЭ отметил, что будет добиваться поставленной цели, несмотря на имеющиеся сложности в переговорном процессе. Также он подчеркнул, что зачастую испытывает разочарование во время переговоров, так как не может прямо призвать прекратить обстреливать станцию. «Однако я не сдаюсь, я очень упрямый», — сказал Гросси.

Также он отметил, что в переговорном процессе, помимо дипломатов, специалистов-атомщиков и юристов, участвует много военных, а достичь обязывающих соглашений в условиях активных боевых действий непросто.

В сентябре 2022 года ЗАЭС посетила миссия агентства во главе с его гендиректором. После этого там остались несколько сотрудников МАГАТЭ в качестве наблюдателей. Позднее оно опубликовало доклад, призвав создать вокруг станции зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон.

Ранее глава МАГАТЭ отреагировал на призывы исключить Россию из организации. Он заявил, что решение подобных вопросов не в его полномочиях.

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Екатерина Подвигина
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