Глава МАГАТЭ заявил о намерении создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по-прежнему намерен добиваться создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, во вторник. Слова Гросси приводит ТАСС.

Глава МАГАТЭ отметил, что будет добиваться поставленной цели, несмотря на имеющиеся сложности в переговорном процессе. Также он подчеркнул, что зачастую испытывает разочарование во время переговоров, так как не может прямо призвать прекратить обстреливать станцию. «Однако я не сдаюсь, я очень упрямый», — сказал Гросси.

Также он отметил, что в переговорном процессе, помимо дипломатов, специалистов-атомщиков и юристов, участвует много военных, а достичь обязывающих соглашений в условиях активных боевых действий непросто.

В сентябре 2022 года ЗАЭС посетила миссия агентства во главе с его гендиректором. После этого там остались несколько сотрудников МАГАТЭ в качестве наблюдателей. Позднее оно опубликовало доклад, призвав создать вокруг станции зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. Для обсуждения этого проекта Гросси проводит переговоры с представителями российской и украинской сторон.

Ранее глава МАГАТЭ отреагировал на призывы исключить Россию из организации. Он заявил, что решение подобных вопросов не в его полномочиях.