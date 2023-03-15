Экс-советник Пентагона оценил последствия падения Артемовска для ВСУ
Захват Артемовска (украинское название Бахмут) российскими силами обвалит южный фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие последствия для украинских войск от падения города оценил экс-советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в личном блоге на YouTube.
«История с Бахмутом близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится», — заявил бывший советник. По его словам, тяжелое положение обороняющихся дополняется проблемами с нехваткой боеприпасов, продовольствия и медикаментов.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что российские военные контролируют примерно половину Артемовска. По его словам, ВСУ несут серьезные потери в попытке отступить из города.