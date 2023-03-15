Экс-советник Пентагона оценил последствия падения Артемовска для ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: захват Артемовска обвалит южный фронт ВСУ

Захват Артемовска (украинское название Бахмут) российскими силами обвалит южный фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие последствия для украинских войск от падения города оценил экс-советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в личном блоге на YouTube.

«История с Бахмутом близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится», — заявил бывший советник. По его словам, тяжелое положение обороняющихся дополняется проблемами с нехваткой боеприпасов, продовольствия и медикаментов.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что российские военные контролируют примерно половину Артемовска. По его словам, ВСУ несут серьезные потери в попытке отступить из города.