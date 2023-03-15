США приняли меры по защите черноморского беспилотника от чужих рук

Представитель Белого дома Кирби: США защитил черноморский дрон от попадания в чужие руки

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приняли меры по защите беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9, упавшего в Черное море, от попадания в чужие руки. Об этом он рассказал телеканалу CNN.

По словам Кирби, Соединенные Штаты предприняли шаги для защиты своей собственности. «Очевидно, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, заполучил его», — отметил он. О каких именно шагах идет речь, представитель Белого дома не уточнил.

Ранее высокопоставленный военный чиновник США в разговоре с The New York Times раскрыл цель полета MQ-9. Собеседник издания отметил, что данные дроны действительно могут нести ракеты Hellfire, однако упавший беспилотник не был оснащен каким-либо оружием. Отмечается, что аппарат вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма.

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Позже Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали и оружия не применяли.