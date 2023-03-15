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02:34, 15 марта 2023Мир

В США раскрыли цель полета упавшего в Черное море дрона

NYT: упавший в Черное море БПЛА MQ-9 вел наблюдение в 75 милях к юго-западу от Крыма
СюжетМинобороны:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Высокопоставленный военный чиновник США раскрыл цель полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9, упавшего в Черное море. Об этом сообщает газета The New York Times.

Собеседник издания отметил, что данные дроны действительно могут нести ракеты Hellfire, однако упавший беспилотник не был оснащен каким-либо оружием. Отмечается, что аппарат вел наблюдение примерно в 75 милях к юго-западу от Крыма.

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Позже Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали и оружия не применяли.

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Марина Совина
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