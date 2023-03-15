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13:13, 15 марта 2023Россия

Российские военные уничтожили свыше 235 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 235 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили свыше 235 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 15 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Боевые действия проводились силами подразделений группировки войск «Центр». Поражение было нанесено в районах сел Терны, Торское и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Невского и Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме живой силы, за сутки на этом направлении российские военные уничтожили две боевые бронированные машины, четыре пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одну гаубицу Д-20 и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении российские войска уничтожили до 160 бойцов ВСУ. Боевые действия велись подразделениями «Южной» группировки войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Родикова
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