В Минске начали призывать военнообязанных на сборы

Минобороны Белоруссии заявило о призыве военнообязанных на плановые сборы в Минске

В Минске начали призывать военнообязанных на плановые сборы, которые проходят в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня боеготовности соединений и воинских частей. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«В рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска начался плановый призыв военнообязанных на военные сборы», — сказано в сообщении. В цели сборов входят восстановление и совершенствование практических навыков военнообязанных по военно-учетным специальностям.

Военный комиссар Октябрьского района полковник Евгений Брацков также заявил о готовности отправить военнослужащих в 7‑й инженерный полк и 120‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Он уточнил, что продолжительность мероприятий составит до 35 суток. После этого граждане вернутся в военный комиссариат и получат подтверждающие документы.

О проведении планового призыва военнообязанных на военные сборы в республике стало известно 14 марта. Минобороны Белоруссии отметило, что в вооруженных силах продолжаются запланированные мероприятия по повышению уровня боеготовности. Как сообщалось, граждане в рамках сборов ознакомятся с новыми образцами вооружения и техники, а также примут участие в тренировках.