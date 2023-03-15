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21:05, 15 марта 2023Экономика

Немецкая компания получила миллионный штраф за поставку в Россию молота

SWR: немецкую компанию оштрафовали на €1,3 млн за поставку гидромолота для Крымского моста

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Окружной суд немецкого города Киль наложил штраф в размере 1,3 миллиона евро на местную компанию, которая вопреки санкциям поставила в Россию специализированный гидравлический молот. Агрегат использовали для строительства Крымского моста. Об этом со ссылкой на результат запроса радиостанции Sudwestrundfunk в прокуратуру сообщает Focus.

Представитель ведомства подчеркнул, что поставку нельзя списать на недоразумение. Сотрудники компании профессионально сопровождали использование строительного инструмента, поэтому речь идет о нарушении санкционных ограничений.

Решение суда подразумевает конфискацию всего имущества, полученного в результате этого преступления, то есть цену молота и услуг. Кроме того, руководитель предприятия оштрафован на 18 тысяч евро. Название компании не раскрывается.

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда Россия начала строительство моста в Крым. Объект был открыт в 2018 году. Санкции в отношении Крыма вводили после его присоединения к России, что произошло в 2014 году. Европейские страны не признают референдум, по итогам которого было принято соответствующее решение.

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Платон Щукин
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