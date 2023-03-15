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05:02, 15 марта 2023Из жизни

Голая уборщица рассказала о клиентах с самыми чистыми домами

The Sun: голая уборщица рассказала о пугающих клиентах

Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / Globallookpress.com

Голая уборщица из Великобритании рассказала, у каких из ее клиентов самые чистые дома. Об этом сообщает The Sun.

32-летняя Лотти Рэй всегда искала способы подработки. Поскольку ей нравится быть обнаженной, она согласилась попробовать стать голой уборщицей. Теперь у нее множество клиентов, в том числе нудисты, пожилые мужчины и люди, которым просто хочется найти компанию. Она зарабатывает 50 фунтов (4,5 тысячи рублей) в час, оказывая свои услуги. Женщина подчеркнула, что это лучшая подработка, которая у нее когда-либо была.

По словам Рэй, в числе клиентов всегда есть те, кто надеется на большее. Она рассказала, что видит извращенцев за версту: у самых пугающих клиентов оказываются самые чистые дома. От первого заказа, который она получила, ей пришлось отказаться. «Я посмотрела на этот дом на карте и увидела, что он граничит с лесом. Я должна была идти туда вечером, но испугалась до смерти и не пошла», — пояснила она.

Пугающие люди, как правило, имеют идеально чистые дома. Для меня это индикатор. Я объясняю, что прихожу только для того, чтобы убраться, но они говорят, что другие уборщицы были стриптизершами или делали массаж

Лотти Рэйголая уборщица
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Один из клиентов включил порнофильм, когда Рэй приехала. После этого ей пришлось уйти. Несмотря на это, другие клиенты ведут себя вполне невинно и дружелюбно. Рэй отметила, что у одного из клиентов она убиралась три раза подряд. Его дом был самым грязным, который она видела в своей жизни. «Это был грязнейший дом, но когда я приехала, он не хотел, чтобы я убиралась. Он не был страшным или извращенцем, а просто хотел пообщаться», — пояснила она.

Другой клиент, нудист, раздевается вместе с ней. Они с Рэй пьют кофе, прежде чем женщина приступает к работе по дому.

За шесть лет голой уборки она заводила отношения с мужчинами, которых вполне устраивала ее подработка. Друзья и семья женщины тоже знают, чем она занимается.

Ранее сообщалось, что владелица фирмы The Naked Cleaning Company, которая предоставляет услуги уборки голышом, защитила раздевающихся для клиентов женщин. На обвинения в том, что ее компания превращает женщин в сексуальные объекты, она ответила, что благодаря своей работе сотрудницы, напротив, получают больше возможностей для роста.

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Алиса Дмитриева
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