Голая уборщица рассказала о клиентах с самыми чистыми домами

The Sun: голая уборщица рассказала о пугающих клиентах

Голая уборщица из Великобритании рассказала, у каких из ее клиентов самые чистые дома. Об этом сообщает The Sun.

32-летняя Лотти Рэй всегда искала способы подработки. Поскольку ей нравится быть обнаженной, она согласилась попробовать стать голой уборщицей. Теперь у нее множество клиентов, в том числе нудисты, пожилые мужчины и люди, которым просто хочется найти компанию. Она зарабатывает 50 фунтов (4,5 тысячи рублей) в час, оказывая свои услуги. Женщина подчеркнула, что это лучшая подработка, которая у нее когда-либо была.

По словам Рэй, в числе клиентов всегда есть те, кто надеется на большее. Она рассказала, что видит извращенцев за версту: у самых пугающих клиентов оказываются самые чистые дома. От первого заказа, который она получила, ей пришлось отказаться. «Я посмотрела на этот дом на карте и увидела, что он граничит с лесом. Я должна была идти туда вечером, но испугалась до смерти и не пошла», — пояснила она.

Пугающие люди, как правило, имеют идеально чистые дома. Для меня это индикатор. Я объясняю, что прихожу только для того, чтобы убраться, но они говорят, что другие уборщицы были стриптизершами или делали массаж Лотти Рэй голая уборщица

Один из клиентов включил порнофильм, когда Рэй приехала. После этого ей пришлось уйти. Несмотря на это, другие клиенты ведут себя вполне невинно и дружелюбно. Рэй отметила, что у одного из клиентов она убиралась три раза подряд. Его дом был самым грязным, который она видела в своей жизни. «Это был грязнейший дом, но когда я приехала, он не хотел, чтобы я убиралась. Он не был страшным или извращенцем, а просто хотел пообщаться», — пояснила она.

Другой клиент, нудист, раздевается вместе с ней. Они с Рэй пьют кофе, прежде чем женщина приступает к работе по дому.

За шесть лет голой уборки она заводила отношения с мужчинами, которых вполне устраивала ее подработка. Друзья и семья женщины тоже знают, чем она занимается.

Ранее сообщалось, что владелица фирмы The Naked Cleaning Company, которая предоставляет услуги уборки голышом, защитила раздевающихся для клиентов женщин. На обвинения в том, что ее компания превращает женщин в сексуальные объекты, она ответила, что благодаря своей работе сотрудницы, напротив, получают больше возможностей для роста.