Начальница голых уборщиц защитила раздевающихся для клиентов сотрудниц

Владелица фирмы The Naked Cleaning Company, которая предоставляет услуги уборки голышом, защитила раздевающихся для клиентов женщин. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя Никки Белтон (Nikki Belton) из английского города Плимут, графство Девон, ответила на обвинения в том, что ее компания превращает женщин в сексуальные объекты. Она оспорила это заявление и подчеркнула, что благодаря своей работе сотрудницы, напротив, получают больше возможностей для роста.

Мы помогаем женщинам почувствовать себя уверенными и сильными. Это очень важно, ведь многие критикуют себя и считают, что с ними что-то не так Никки Белтон Владелица фирмы The Naked Cleaning Company

«Мы отлично справляемся со своей работой, но от осуждения никуда не деться», — подчеркнула австралийка. По ее словам, The Naked Cleaning Company занимается исключительно бизнесом и ничем больше. При этом ее сотрудницы — не сексуальные объекты, а персонал, который выполняет работу.

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Уборщицы из ее компании наводят порядок в домах в нижнем белье, топлес, либо полностью голыми. Белтон отмечает, что подобная услуга стоит от 75 до 95 фунтов стерлингов (от 7,5 до 9,4 тысячи рублей по текущему курсу) в час.

Во время пандемии спрос на услуги ее фирмы резко увеличился. Белтон считает, что ее сервис помог одиноким людям, в частности мужчинам, пережить вынужденную самоизоляцию. Теперь начальница планирует масштабировать бизнес и предоставлять услуги уборки голышом в США, Австралии и ОАЭ.

Британка подчеркнула, что ее сотрудники не оказывают интимных услуг. «Наши уборщики пылесосят дома, вытирают пыль и чистят поверхности, но с небольшой изюминкой, — рассказала она. — До этого я пять лет руководила обычной клининговой компанией. Новый бизнес гораздо прибыльнее».

Она также рассказала, что сотрудники The Naked Cleaning Company должны иметь опыт работы уборщиком и быть старше 25 лет. При этом работники могут обладать любой комплекцией и внешностью. Согласно правилам, персонал приезжает по адресу полностью одетым и оголяется, только когда приступает к уборке. Белтон объясняет, что по договору уборщику и клиенту строго запрещено друг к другу прикасаться.

Ранее Никки Белтон вынудили раздеться и сделать уборку в пяти домах. Она рассказала, что многие интернет-пользователи обвинили ее в том, что она не стала бы выполнять ту работу, которой занимаются ее подчиненные. «Я хочу доказать им, что они ошибаются. Поэтому я решила прибраться в пяти домах», — отметила она.