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17:52, 15 марта 2023Силовые структуры

Задержанный в Подмосковье мужчина с автоматами назвал себя бойцом ЧВК «Вагнер»

РБК: в Подмосковье задержали с автоматами мужчину, назвавшего себя бойцом ЧВК «Вагнер»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Полицейские задержали в Подмосковье мужчину с двумя автоматами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, в Одинцовском районе сотрудник ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль Honda Pilot. В багажнике правоохранитель обнаружил два автомата с 30 патронами. За рулем машины находился 25-летний уроженец Алтайского края.

Мужчина назвал себя бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По его словам, он по контракту участвовал в специальной военной операции, а сейчас приехал в столичный регион в отпуск. Кроме того, в отдел полиции приезжал представитель ЧВК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.

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Любовь Ширижик
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