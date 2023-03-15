69-я параллель
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12:25, 15 марта 202369-я параллель

Два северных хищника вышли к людям и попали на видео

Два забежавших на территорию российского промышленного объекта песца попали на видео

В России два прогуливавшихся по территории промышленного объекта песца попали на видео. Ролик с северными хищниками, которые вышли к людям, опубликовал паблик «Сургутнефтегаз Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно песца, находящегося на расстоянии нескольких метров от снявшего видео мужчины. Заснеженный участок перед промышленным объектом освещают прожекторы. Позади видны сооружения, огражденные забором с колючей проволокой.

Автор ролика пытается свистом подозвать животное и называет его «собакен». В это время на заднем плане появляется еще один песец. Он проходит через приоткрытые ворота промышленного предприятия, рядом с которыми висит табличка с надписью «Опасный объект». Заметив приближающийся автомобиль, оба животных убегают.

Это не первый случай, когда дикие обитатели полярных широт выходят к людям. В феврале жители поселка на Новой Земле увидели детеныша белого медведя. На опубликованных кадрах видно, что медвежонок почти не боится людей.

Алан Босиков
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