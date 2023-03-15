Четверых подручных Кости Могилы обвинили в убийствах

СКР предъявил обвинения четверым членам ОПС Кости Могилы в убийствах 90-х в Петербурге

Следователи предъявили обвинения в убийствах, совершенных в 90-х годах, четверым жителям Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Игорю Бусыреву, Игорю Семенову, Сергею Тащилину и Алексею Харитонову вменяется убийство трех человек. Они входили в организованное преступное сообщество (ОПС), возглавляемое Константином Яковлевым по кличке Костя Могила — «крестным отцом» всего петербургского криминала, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, фигуранты в 1996 году подорвали в офисе предпринимателя, работника Южного кладбища и случайную прохожую.

В ходе обыска у обвиняемых правоохранители нашли оружие и боеприпасы. «Ленте.ру» предоставили оперативное видео.

На кадрах видны пистолеты, боеприпасы и взрывчатка.

