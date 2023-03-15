«РН-Пурнефтегаз» повысила эффективность капитального ремонта скважин

«РН-Пурнефтегаз» начала использовать композитные пакер-пробки российского производства

Компания «РН-Пурнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», перешла на использование новейших композитных пакер-пробок российского производства при проведении капитального ремонта скважин. Эффект от внедрения данной технологии оценивается в 50 миллионов рублей в год. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Пакер-пробки используются для постоянной или временной изоляции одной зоны ствола скважины от другой при испытании и ремонте скважин, а также при проведении гидравлического разрыва пласта.

Применение отечественных композитных пробок вместо чугунно-алюминиевых, используемых ранее, позволило в среднем на 30 процентов сократить время ремонта скважины, а также повысить эффективность работ