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07:04, 15 марта 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала целлюлит в прозрачном платье

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала целлюлит на фото в прозрачном платье

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в откровенном наряде и восхитила подписчиков. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Активистка бодипозитива поделилась серией кадров, на которых она позирует вместе с мужем, фотографом Джастином Эрвином. Знаменитость запечатлели в прозрачном платье красного цвета, надетом поверх черного нижнего белья, и босоножках в тон образа. Манекенщица также показала фанатам несовершенства тела, а именно целлюлит на ногах.

Подписчики восхитились внешним видом Грэм в комментариях под постом. «Просто вау», «Красотка», «Лучшая», «Самая прекрасная», «Прекрасная женщина», «Красивая», — высказывались многочисленные фанаты.

В октябре Эшли Грэм также продемонстрировала живот, покрытый в области пупка растяжками, появившимися после рождения троих детей.

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Карина Черных
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