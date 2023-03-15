Россиянина осудили на 10 лет за участие в террористической организации

Крымчанин получил 10,5 года за участие в террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10,5 года лишения свободы жителя Крыма Аметхана Абдулвапова за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации») и 278 УК РФ («Насильственный захват власти»). Первые три года из назначенного срока он проведет в тюрьме.

Абдулвапов занимался пропагандой с целью увеличения числа последователей террористической организации, вел скрытную антиконституционную деятельность, чтобы совершить насильственный захват власти в России.

Его задержали 9 февраля 2022 года. У него дома силовики нашли запрещенную экстремистскую литературу.