Названы возможные сроки рассмотрения проекта об изменении призывного возраста

РИА Новости: закон об изменении призывного возраста рассмотрят на весенней сессии Госдумы

Совет Государственной Думы включил в программу работы на весеннюю сессию законопроект о поэтапном изменении призывного возраста. Таким образом, стали известны возможные сроки рассмотрения данной законодательной инициативы, сообщает в среду, 15 марта, РИА Новости, со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

13 марта сообщалось о внесении в парламент законопроекта, изменяющего возрастные рамки призыва на срочную службу в армию. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.