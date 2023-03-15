КНДР запустила две баллистические ракеты средней дальности

Yonhap: КНДР заявила о запуске двух баллистических ракет средней дальности 14 марта

Северная Корея заявила о запуске двух баллистических ракет средней дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Уточняется, что запуск прошел во вторник, 14 марта, на следующий день после того, как Южная Корея и США начали совместные учения. Запущенные ракеты относились к классу «земля-земля». Отмечается, что дальность полета составила 620 километров.

По данным агентства, спецслужбы Южной Кореи и США проводят всесторонний анализ специфики снарядов. В Сеуле осудили серию запусков ракет и расценили его как «акт серьезной провокации, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе». Южная Корея призвала КНДР немедленно прекратить подобные запуски.

Ранее Северная Корея заявила о запуске двух «стратегических крылатых ракет» с подводной лодки. По информации южнокорейских военных, КНДР запустила неопознанную ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была запущена недалеко от города Синпхо.

До этого, 9 марта, КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.