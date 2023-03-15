Назван экономический эффект от внедрения инноваций на месторождении «Роснефти»

«СевКомНефтегаз» внедрил инновационные технологи на Северо-Комсомольском месторождении

Специалисты «СевКомНефтегаз» (входит в «Роснефть») внедрили мобильный комплекс предварительной подготовки продукции скважин на Северо-Комсомольском месторождении. Комплекс разработан специалистами научно-проектного блока компании, экономический эффект от его внедрения составил более миллиарда рублей, говорится в сообщении «Роснефти».

Мобильный комплекс представляет собой малогабаритную установку, состоящую из двух сепараторов, где за счет гравитации происходит отделение (сепарация) более 80 процентов попутного нефтяного газа из скважинной жидкости. Ряд уникальных инженерных решений позволяет за считанные месяцы смонтировать комплекс, а также произвести его наладку в соответствии с особенностями добываемой продукции на конкретном месторождении.

В результате запуск в работу мобильного комплекса произошёл почти на год раньше, чем, если бы использовалось стандартное оборудование. Дополнительная мощность по сепарации нефтяного попутного газа позволила нарастить добычу на Северо-Комсомольском месторождении почти на 30 процентов.