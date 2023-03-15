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11:58, 15 марта 2023Культура

Экс-партнер Шакиры Пике впервые прокомментировал ее песню о расставании

Экс-партнер Шакиры Пике заявил о нежелании говорить о песне, посвященной их расставанию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бывший партнер колумбийской певицы Шакиры, испанский футболист Жерар Пике впервые прокомментировал ее песню, посвященную их расставанию. Своим мнением он поделился в эфире RAC1.

Спортсмен заявил, что слышал композицию бывшей девушки, однако не хочет говорить об этом из-за того, что должен защищать их общих детей.

«У нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке. У меня всегда были близкие отношения с моими детьми. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье», — отметил футболист.

Ранее Шакира высказалась о расставании с Жераром Пике после его измены летом прошлого года. Исполнительница заявила, что стала сильнее после разрыва со спортсменом, а также назвала период расставания «честным и жестоким временем».

В январе стало известно, что Шакира узнала об изменах Пике благодаря банке из-под варенья.

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Анастасия Астахова
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