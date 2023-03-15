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16:34, 15 марта 2023Россия

Украина атаковала сразу несколько поселений приграничного российского региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ нескольких поселений региона

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженный силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в поселке Красное в результате обстрела осколками снарядов сильно повреждены здания школы и молельного дома, а также один многоквартирный дом, у которого выбило окна и посекло фасад с кровлей.

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Константин Лысяков
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