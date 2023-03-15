Украина атаковала сразу несколько поселений приграничного российского региона

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ нескольких поселений региона

Вооруженный силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в поселке Красное в результате обстрела осколками снарядов сильно повреждены здания школы и молельного дома, а также один многоквартирный дом, у которого выбило окна и посекло фасад с кровлей.