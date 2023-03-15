Трехлетняя девочка нашла пистолет и застрелила сестру

В США трехлетняя девочка нашла в спальне заряженный пистолет и случайно застрелила сестру

В США трехлетняя девочка из штата Техас случайно застрелила четырехлетнюю сестру во время вечеринки родителей. Об этом сообщает CNN.

Ребенок погиб в воскресенье, 12 марта, в Хьюстоне. Как рассказал шериф Эд Гонсалес, несколько друзей и родственников устроили небольшую вечеринку в квартире. В какой-то момент дети остались предоставлены сами себе в спальне, так как каждый из взрослых думал, что за ними присматривает другой. Вскоре раздался выстрел.

Выяснилось, что трехлетняя девочка нашла среди вещей в комнате заряженный полуавтоматический пистолет и во время игры выстрелила в сестру. Вбежавшие в помещение взрослые обнаружили пострадавшую на полу без сознания. Вскоре она скончалась.

Гонсалес назвал произошедшее трагическим, но «вполне предотвратимым инцидентом». Высокопоставленный полицейский также заявил, что, скорее всего, обвинения будут предъявлены хозяину оружия, который не обеспечил его безопасного хранения.

CNN приводит данные исследования некоммерческой организации Everytown Research & Policy, согласно которым в период с 2015 по 2020 год в США произошло 2070 случаев случайного применения огнестрельного оружия детьми в возрасте до 18 лет. В них погибло 765 и было ранено 1366 человек.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида шестилетняя девочка случайно выстрелила в бабушку в машине. Ребенок нашел пистолет в кармане сиденья.